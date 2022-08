Madden NFL 23, il videogame che dà l'ultimo saluto a John Madden

Madden NFL 23 arriva puntuale su PC e console, con un occhio di riguardo per la versione destinata alle console di nuova generazione e un omaggio sentito: questo, infatti, è il primo capitolo senza il leggendario John Madden, che ci ha lasciati lo scorso dicembre.

UNA MODALITÀ DEDICATA AL COACH

John Madden Legacy Game

scendere in campo con i giocatori preferiti da John Madden

- La prima novità della stagione è il, una nuova modalità che permette di. Per l'occasione EA Tiburon ha ricostruito l'Oakland Coliseum degli anni Settanta, quello in cui giocavano gli Oakland Raiders allenati proprio da John Madden, capaci di rompere l'egemonia degli Steelers di Chuck Noll e di vincere il Super Bowl XI.

Le squadre della AFC e della NFC presenti nel John Madden Legacy Game sono dei dream team con vere e proprie leggende

un degno tributo a un allenatore che ha fatto la storia della NFL

: Tom Brady, Brett Favre, Joe Montana, Barry Sanders, Jerry Rice, Tony Gonzalez sono "solo" alcuni dei campioni con cui si potrà giocare. Sulla sideline, invece, si affronteranno un giovane John Madden contro uno più vecchio. Una sfida da sogno,

UNA RIVOLUZIONE DI NOME FIELDSENSE

FieldSense

migliorare il realismo dei placcaggi e di rivoluzionare il modo di passare il pallone dei quarterback

– La seconda novità stagionale è rappresentata dalla tecnologia(disponibile "solo" per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S) che ha permesso al team di sviluppo EA Tiburon di, oltre alla corsa di running back e wide receiver. Finalmente la secondaria ha la possibilità di colpire e punire un ricevitore o un tight end mentre sta per ricevere il pallone; un running back invece può effettuare dei tagli a 360 gradi per lasciare sul posto un linebacker o per scappare da una zona affollata.

Anche i placcaggi di gruppo beneficiano di questa nuova tecnologia

il nuovo "Skill-Based Passing" (disponibile in due versioni) permette di piazzare la palla ovale con una precisione millimetrica

: si può finalmente bloccare in piedi il portare di palla e spingerlo per diverse yard. Il cambiamento più eclatante, però, riguarda il sistema di passaggio:. Sullo schermo, infatti, appare un indicatore che consente di scegliere il tipo di passaggio da effettuare: al giocatore è richiesto un buon timing per centrare il proprio bersaglio.

I tutorial, purtroppo, non aiutano più di tanto:

per padroneggiare il nuovo sistema è necessario provare e riprovare più volte sul campo

La difesa si muove con maggiore attenzione

. Il sistema FieldSense ha permesso di aggiustare anche le coperture a zona, vero e proprio tallone d'Achille della secondaria nelle ultime annate.e cornerback e safety tendono a restare nelle loro zone di competenza, permettendo così di contenere i QB più mobili. Per quanto riguarda le penalità fischiate, Madden NFL 23 è migliorato anche se c'è ancora molto da fare.

FRANCHISE MIGLIORATA

una serie di modifiche al mercato dei free agent e ai tag delle franchigie per renderlo più realistico

migliorato anche il sistema di scouting

– La modalità più giocata è la Franchise che nelle ultime versioni era stata un po' abbandonata da EA Tiburon. Il team di sviluppo ha finalmente ascoltato le lamentele della community apportando. Le motivazioni spingeranno i giocatori ad accettare e respingere le proposte delle squadre e l'IA sembra essere meno incline a farsi gabbare dalle proposte. È stato, che permette di scovare talenti grezzi anche negli angoli più sperduti degli Stati Uniti. EA Tiburon ha fatto un buon lavoro con questa modalità, anche se ci sono diversi aspetti migliorabili.

La modalità carriera "Face of the Franchise" è stata cambiata ancora una volta

non ci sono novità sostanziali, così come per le altre modalità Superstar KO e The Yard

: nonostante le intenzioni del team di sviluppo continua a non essere al livello di quelle proposte da NBA 2K e MLB The Show. Per quanto riguarda la modalità Madden Ultimate Team, a parte l'introduzione della "MUT Champions" che va a sostituire la vecchia Weekend League

REALISMO ANCHE SUL CAMPO

EA Tiburon ha fatto un ottimo lavoro scansionando - ancora una volta - i volti delle più importanti stelle del campionato NFL

Gli stadi sono riprodotti con la solita dovizia di particolari

- Madden NFL 23 è davvero spettacolare da vedere:, aggiungendo nuove animazioni (sono oltre 3.500) e proporzionando meglio i corpi dei giocatori., mentre i campi e le sideline sono a dir poco stupendi. Pur non raggiungendo la magnificenza grafica della serie NBA 2K, Madden NFL 23 ha fatto un passo in avanti anche in questa direzione.

Non sarà il miglior episodio della serie ma

Madden NFL 23 porta finalmente la serie nella next-gen salutando in modo degno il leggendario coach





Come lo abbiamo giocato

Abbiamo giocato a Madden NFL 23 su PlayStaton 5 disputando un paio di stagioni nella modalità Franchise, provando approfonditamente la nuova modalità "John Madden Legacy Game" dedicata al compianto John Madden e dedicando qualche ora alla nuova MUT Champions.





Può piacere a chi…

Potrebbe deludere chi…

… adora il mondo della NFL e John Madden… vuole gestire una franchigia… ama costruire squadre nel Madden Ultimate Team… cerca una simulazione in stile NFL 2K5… gioca su PC (la tecnologia FieldSense è disponibile solo su PS5 e Xbox)… si aspetta qualcosa di più dalla "MUT Champions"Madden NFL 23 è un gioco consigliato a tutti, senza distinzioni di età.