Split Fiction: la nuova, strepitosa avventura di Josef Fares tra fantascienza e fantasy

Dopo aver parlato del racconto di due fratelli (Brothers: A Tale of Two Sons), di due criminali in fuga (A Way Out) e di una coppia in crisi (It Takes Two), Fares decide di puntare sull'amicizia raccontando una storia che ci mette nei panni di due sceneggiatrici di nome Mio e Zoe, che sognano di vedere pubblicati i propri racconti, ma che si trovano a diventare protagoniste di quelle stesse realtà partorite dalla loro immaginazione.