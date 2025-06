Xbox sbarca nella realtà virtuale: in arrivo un visore in collaborazione con Meta

Al momento, non ci sono dettagli su possibili giochi Xbox pensati per la realtà virtuale, né di sviluppi specifici per questa piattaforma. L'unica funzionalità concreta sarà l'accesso allo streaming di videogiochi via Xbox Cloud Gaming, già disponibile da tempo sui visori Meta: si tratta di una sorta di schermo virtuale per giocare in streaming ai titoli della console.