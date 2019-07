Xbox One vende meno di 360, ma le entrate di Microsoft sono alle stelle

In attesa della svolta di Xbox Scarlett, in arrivo in concomitanza col lancio di PlayStation 5 a Natale 2020, Microsoft ha svelato i suoi ultimi risultati finanziari, che evidenziano una situazione molto particolare.



La famiglia di console Xbox One ha una base installata di circa 41 milioni di unità, un numero inferiore rispetto quanto ottenuto da Xbox 360, che ha venduto 55 milioni di consoledopo sei anni sul mercato. Nonostante ciò, le entrate di Microsoft sono maggiori elevate, e anche con un margine abbastanza elevato.



L'azienda di Redmond, infatti, ha registrato dei ricavi pari a quasi 12 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2019, ovvero il doppio rispetto agli anni d'oro di Xbox 360 (2008, 2009 e 2010).



Un risultato raggiunto grazie al successo dei servizi ad abbonamento come Xbox Live e Xbox Game Pass, oltre che alla vendita di giochi su disco e digitali.



Il futuro di Microsoft in ambito videogiochi è sempre più roseo e digitale, anche se, stando alle ricerche degli analisti, questo trend subirà uno stop il prossimo anno a causa del periodo di transizione verso la nuova console Xbox Scarlett.