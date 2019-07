Gears 5, il nuovo trailer mostra la modalità Arcade

Uno dei giochi più attesi dai fan Xbox è Gears 5, nuovo capitolo della popolare serie sparatutto Gears of War che esordirà a settembre su Windows 10 e Xbox One.



Per festeggiare l'imminente debutto del Tech Test, la versione di prova dedicata al comparto multiplayer, gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo video che mostra nel dettaglio il funzionamento di una delle nuove modalità, Arcade.