L'estate di Xbox si infiamma con il test gratis di Gears 5

Il gioco più atteso dagli appassionati di Xbox sarà protagonista di due weekend di prova in attesa della pubblicazione prevista per settembre.



Microsoft e The Coalition, infatti, hanno svelato tutte le informazioni sui fine settimana in cui sarà disponibile il Versus Tech Test per provare per il multiplayer classico di Gears 5, sparatutto in terza persona a base di scontri tra umani e delle locuste antropomorfe.



Il Versus Tech Test potrà essere scaricato dal 17 luglio e sarà attivo dal 19 al 22 luglio e dal 26 al 29 luglio per tutti i giocatori che ha prenotato la versione completa in formato fisico o digitale oppure come parte dell'abbonamento a Xbox Game Pass/Xbox Game Pass Ultimate.



Ecco le modalità oggetto del test:



- Arcade: un nuova, frenetica esperienza competitiva

- Escalation: la modalità a obiettivo più strategica di Gears

- King of the Hill: un classico senza tempo



Oltre alle tre tipologie di partite, sarà disponibile anche il Bootcamp, la modalità allenamento per fare pratica e imparare nuove tecniche di gioco, e il Tour of Duty, il sistema sblocco di medaglie che donerà nuovi obiettivi e skin ed eleverà il senso di progressione. Completando le tre medaglie disponibili nel Tech Test, otterrete un esclusivo "Tester banner" da sfoggiare nel gioco finale.



Gears 5 sarà disponibile a partire dal 10 settembre su Xbox One e PC con Windows 10, anche come parte dell'abbonamento a Xbox Game Pass.