Xbox lancia nuovi filtri ai messaggi per la tutela di grandi e piccoli

La sicurezza e la tutela degli utenti in rete è diventata ormai la priorità di moltissime aziende. A questo proposito, Microsoft ha lanciato nuovi livelli di personalizzazione del servizio di messaggistica per Xbox , che consiste in una serie di filtri che gli utenti potranno utilizzare pe r proteggersi da contenuti offensivi a cui sono continuamente esposti.

Disponibili al momento solo per gli utenti iscritti al programma Insider, i filtri saranno presto attivabili su PC e app Xbox per dispositivi mobile, nonché sulla console. Il nuovo sistema di personalizzazione non è che l'ultimo step del piano di Microsoft per rendere i giochi online più amichevoli e più sicuri per tutti i giocatori di diverse fasce d'età.

Come riporta l'azienda sul proprio blog Xbox Wire, le nuove impostazioni di "Message Safety" offrono quattro livelli di protezione contro i contenuti offensivi. Il primo "Unfiltered" è il livello più blando di protezione, seguito dal livello "Medio" che prevede la visualizzazione delle volgarità più comuni mentre occulta parole più dure o termini associati al bullismo. "Amichevole" prevede la protezione per gli account dei più piccoli, che nasconde automaticamente termini offensivi, mentre "Maturo" è il filtro che bloccherà tutti messaggi in entrata che le politiche di Microsoft hanno definito come "quasi sempre dannosi" per coloro che li ricevono.

Gli utenti potranno personalizzare ulteriormente le impostazioni applicando diversi livelli di protezione ai messaggi di amici ed estranei. Al momento del lancio inoltre, saranno disponibili in 21 lingue e si applicheranno solo ai messaggi privati, ma la casa di Redmond ha già pianificato di implementarli su tutti i metodi di messaggistica Xbox, tra cui Looking for Group (LFG) e Club.

