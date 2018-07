2 luglio 2018 16:12 Concrete Genie, su PS4 il bullismo si combatte con lʼarte A Los Angeles abbiamo provato in anteprima la nuova esclusiva PlayStation di Pixelopus, in arrivo entro la fine dellʼanno

Da sempre il marchio PlayStation si distingue per la varietà di esclusive che è in grado di proporre ai suoi fan, passando da epiche avventure in mondi antichi come God of War ad articolate storie in un contesto più futuristico come Detroit: Become Human. A Los Angeles abbiamo avuto modo di provare una delle prossime produzioni di casa Sony, realizzata da un piccolo team indipendente che ha scelto di trattare temi molto delicati come il bullismo sfruttando un medium giovane ma coraggioso come il videogioco.



Scopriamo Concrete Genie, nuova esclusiva PlayStation 4 in sviluppo presso Pixelopus e in arrivo entro fine anno sul mercato europeo.

Concrete Genie racconta la storia di un bambino che, oppresso dalla presenza di un gruppo di bulli che lo ha preso di mira, decide di rifugiarsi dietro all'arte. Dopo che gli stessi bulli gli hanno rubato il diario segreto e continuano di importunarlo a ogni singolo passo, il protagonista reagisce infatti colorando la città con dei murales e disegni che possono letteralmente prendere vita grazie al pennello magico di cui dispone, con cui disegni e animali possono animarsi e liberare la città dall'aria di depressione e tristezza che caratterizza le sue strade.



Partendo in un viaggio alla ricerca del suo diario e delle pagine perdute, il giocatore può utilizzare il sensore di movimento integrato nel controller di PlayStation 4 per disegnare qualsiasi cosa abbia in mente, sfruttando alcuni temi pre-esistenti (come ad esempio prati, alberi, luci e via dicendo) fino a veri e propri animali che potranno essere disegnati in apposite strutture scegliendo tra diverse forme, impreziosendoli poi con dettagli (quali corna o una coda) che li renderanno davvero unici. Gli animali potranno poi prendere vita e aiutare il protagonista, che in cambio dovrà prendersi cura del suo nuovo amico disegnando ciò che lo rende più felice e colorando la città con i suoi murales.

Il tutto è ambientato all'interno di un mondo aperto, che il giocatore può esplorare non solo in piano, ma anche sfruttando una interessante verticalità: arrampicandosi sugli edifici, infatti, il protagonista può eludere la presenza dei bulli che cercheranno di importunarlo a più riprese. Quando i bulli si avvicineranno al giocatore, i dipinti andranno lentamente a spegnersi, calando d'intensità e colore. Nascondendosi, il ragazzo potrà completare gli obiettivi richiesti disegnando gli oggetti preferiti dall'animale nei punti indicati, ma anche sfruttare il suo pennello per riaccendere le luci e scacciare le tenebre che incombono sulla città.



Una volta che avrete colorato un certo quantitativo di oggetti, potrete ordinare all'animale di realizzare un super dipinto che andrà letteralmente ad animare la città, un'esplosione di luci e colori che trasformerà la vostra console in uno scenario da cartolina virtuale. Questa abilità consentirà temporaneamente al protagonista di realizzare oggetti di dimensioni mastodontiche e davvero suggestivi.