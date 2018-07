2 luglio 2018 10:20 I grandi assenti dellʼE3 2018 A Los Angeles mancava qualcosa: ecco i giochi che avremmo voluto vedere allʼE3 2018

Sui palchi delle conferenze dell'E3 2018 si sono susseguiti annunci sfavillanti, grandi sorprese e tanti ritorni, ma all'appello mancava qualcosa. Abbiamo quindi riassunto i videogiochi che avremmo voluto vedere a Los Angeles in un veloce elenco dei grandi assenti, un po' come si fa a scuola in occasioni delle verifiche di fine anno.

Star Fox Grand Prix



Se ne è parlato talmente tanto nelle settimane antecedenti alla fiera da sembrare una cosa certa: che fine ha fatto il vociferato Star Fox per Nintendo Switch? E soprattutto, è davvero nelle mani di Retro Studios? È dalla pubblicazione di Donkey Kong Country: Tropical Freeze su Wii U che non sentiamo parlare della software house che ha dato i natali a Metroid Prime e l'assenza all'E3 2018 ha un po' raffreddato gli animi. Sarà per la prossima volta...

Avengers di Crystal Dynamics



Che fine ha fatto il primo gioco degli Avengers sviluppato dai creatori della nuova trilogia di Tomb Raider? In fase di annuncio Square Enix dichiarò che avrebbe svelato maggiori dettagli nel corso del 2018 e, avendo una conferenza in programma, la sua presenza all'E3 che si è appena concluso sembrava quasi scontata. Probabilmente dovremo aspettare fino agli Oscar dei videogiochi, i The Game Awards 2018.

Mortal Kombat 11



Tra i movimenti pre-E3 c'è stato anche qualche segnale da parte di Ed Boon, creatore di Mortal Kombat, che sembrava suggerire l'imminente annuncio dell'undicesimo capitolo della storica serie serie picchiaduro. E invece il tutto si è tradotto in un nulla di fatto anche se, dopo il lancio di Injustice 2, ci sembra plausibile un nuovo Mortal Kombat entro la fine della generazione. È stato un peccato non poterlo vedere all'opera già all'E3 2018.

Final Fantasy VII Remake



Dall'annuncio alla sfavillante conferenza Sony dell'E3 2015 a oggi sono già passati tre anni e di Final Fantasy VII Remake non abbiamo visto nemmeno l'ombra. Il gioco, assicurano Nomura e Square Enix, è ancora in sviluppo, ma anche durante l'E3 che si è appena concluso non è stato il caso di parlarne. Dite che bisognerà attendere fino alla pubblicazione di Kingdom Hearts III il 29 gennaio 2019 per sentirne parlare in modo concreto?

Metroid Prime 4



L'annuncio con logo esaltò i possessori di Nintendo Switch lo scorso anno e l'E3 2018 poteva essere l'occasione giusta per riaccendere la fiamma e scoprire qualcosa di concreto sul gioco. E invece no, di Metroid Prime 4 non conosciamo ancora nulla e sarà così per un bel po', salvo sorprese durante i prossimi Direct della casa di Super Mario.

Bayonetta 3



Archiviata la questione Bayonetta 1 e 2 su Switch e con PlatinumGames in grande spolvero, l'E3 2018 doveva essere il palcoscenico adatto per tornare a parlare del ritorno della strega più famosa del mondo dei videogiochi, anche se solo con un trailer. Così non è stato: mettiamoci l'anima in pace anche in questo caso e attendiamo una "sorpresa" in uno dei prossimi Direct.

Superman di Rocksteady



Sono ormai tre anni, ovvero dalla pubblicazione di Batman: Arkham Knight, che parliamo del fantomatico Superman sviluppato da Rocksteady Studios. Anche l'E3 2018 si è tradotto in un nulla di fatto per la software house inglese, che ha anche pubblicato un messaggio di "scuse" per i propri fan. Appuntamento rimandato ai The Game Awards 2018 o a un giorno qualsiasi nel corso dell'anno?

Red Dead Redemption 2



Sì, è vero, Rockstar Games non ha mai partecipato all'E3, ma ci sono stati casi in cui i suoi giochi sono saliti sui palchi delle conferenze principali con informazioni o trailer (GTA IV da Xbox all'E3 2006 e 2007 e GTA V da Sony all'E3 2014, ad esempio). Con Red Dead Redemption 2 alle porte e la promessa di nuove informazioni in estate, a nostro parere un quarto trailer all'E3 2018 non era cosa impossibile.

Medievil



Il remaster/remake di Medievil per PlayStation 4 dovrebbe arrivare quest'anno, ma dopo l'annuncio non ne abbiamo sentito più parlare. Ci saranno sicuramente altre occasioni per vederlo in azione, ma ci sembra un po' strano che sia "sparito nel nulla" nell'anno del ventennale della serie che dovrebbe essere festeggiato proprio con la sua pubblicazione.