World Seeker, il videogioco più ambizioso di One Piece è tra noi

Il mondo dei videogiochi non si ferma mai: come ogni settimana, i prossimi sette giorni saranno ricchi di titoli per tutte le piattaforme. Questa volta tocca a One Piece: World Seeker, il primo gioco a mondo aperto dedicato al famoso manga/anime di Eiichirō Oda, e a Tom Clancy's The Division 2, gioco online ambientato in una Washington D.C. messa in ginocchio da un'epidemia senza precendenti. Diamo uno sguardo ai titoli in arrivo dall'11 al 17 marzo:



Martedì 12 marzo



- Ghost of a Tale per PS4 e Xbox One

- Claybook per Switch

- Outlaws of the Old West per PC (Accesso Anticipato su Steam)

- Lego Marvel Collection per PS4 e Xbox One

- Hypnospace Outlaw per PC

- Exocraft per PC

- Dissidia Final Fantasy NT Free Edition per PC e PS4

- The Division 2 Phoenix Shield, Dark Zone, Ultimate e Gold Edition per PC, PS4 e Xbox One



Mercoledì 13 marzo



- Baba Is You per PC e Switch



Giovedì 14 marzo



- Motorsport Manager per Switch



Venerdì 15 marzo



- The Division 2 per PC, PS4 e Xbox One

- One Piece World Seeker per PC, PS4 e Xbox One

- Fenimore Fillmore: 3 Skulls of the Toltecs per PC