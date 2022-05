Warcraft sbarca su smartphone con Arclight Rumble: ecco il nuovo videogame di Blizzard

È stato al centro di indiscrezioni, smentite e conferme, ma alla fine il chiacchieratissimo videogioco per dispositivi mobile ambientato nell'universo di Warcraft è stato annunciato ufficialmente da Blizzard Entertainment: la casa californiana ha organizzato un evento per offrire agli appassionati della saga il primo sguardo a Warcraft Arclight Rumble, strategico "tower offense" che arriverà su Android e iOS entro fine anno.

Warcraft Arclight Rumble

permetterà ai giocatori di creare delle armate composte dai propri eroi e antagonisti preferiti

oltre 70 missioni

, affrontandoricche di combattimenti per mettere alla prova il proprio acume tattico e la capacità di sfruttare le capacità di ciascuna unità per avere la meglio sul campo di battaglia.

Al momento del lancio

saranno presenti più di 60 personaggi differenti presi in prestito dall'universo di Warcraft

costruire eserciti di Mini partendo dai Capi

Grommash Malogrido

Jaina Marefiero

e qui rappresentati come miniature dei giochi da tavolo: lo scopo sarà quello di, personaggi famosi come il capoclan dei Cantaguerrao l'Arcimaga, per poi infarcire il proprio esercito con truppe di minion e potenti magie.

Ogni missione della campagna single-player sarà caratterizzata da

enigmi che potranno essere risolti solo applicando strategie specifiche

, obbligando il giocatore ad adattare il proprio stile di gioco in un sistema di combattimento in tempo reale che viene definito come "tower offense", ovvero più votato all'attacco rispetto ai tradizionali tower defense.

Oltre alla campagna,

ci sarà spazio per le Spedizioni

numerose missioni cooperative

un apposito spazio in cui sfidare altri giocatori in carne e ossa

(caratterizzate da una difficoltà crescente), ma anche per(le Incursioni) e per, una modalità Competitiva PvP che rappresenterà verosimilmente il fulcro dell'esperienza multiplayer.

Blizzard ha pensato anche a

un sistema di Gilde

ottenere ricompense più rare

, che permetteranno di chiacchierare con altri comandanti, partire alla volta di nuove avventure e unire le forze per

Trattandosi di un gioco per mobile, la software house

punta a offrire un sistema di monetizzazione

microtransazioni

che includerà sia acquisti tramite valuta di gioco (ottenuta "continuamente" nel corso delle missioni, a detta del team) che tramite le consuete, che saranno approfondite nel dettaglio in un futuro aggiornamento.

"Warcraft Arclight Rumble fornisce il tipo di esperienza che ci sforziamo sempre di creare in Blizzard", afferma

Mike Ybarra

, ex-figura di spicco di Xbox che ha ora ottenuto il ruolo di presidente di Blizzard Entertainment. "È divertente da subito, ma anche profondo e gratificante sul lungo periodo. Siamo molto orgogliosi di aver portato una rappresentazione nuova e autentica di Warcraft sui dispositivi mobili. Non vediamo l'ora che i giocatori sperimentino personalmente il caos spassoso di questo gioco".