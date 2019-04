Videogiochi: Valve svela un nuovo visore per la realtà virtuale

La storia di Valve è complessa: nata come sviluppatrice di videogiochi, l'azienda si è evoluta nel corso degli anni fino a inaugurare il più grande negozio digitale di videogiochi per PC, Steam , e diventare produttrice di periferiche più o meno riuscite, come le famigerate Steam Machines e relativi accessori. Nonostante il fallimento degli esperimenti precedenti, l'azienda capitanata da Gabe Newell non demorde e decide di darsi alla realtà virtuale , con un nuovo visore che sarà disponibile sul mercato a partire dal 15 giugno e prenderà il nome di Index VR .

Al momento sono pochissime le informazioni sulle specifiche tecniche alla base di Index VR, le cui prenotazioni saranno aperte dal 1 maggio. All'interno della confezione, oltre al visore, ci saranno due guarnizioni per il volto (una standard e una più stretta), adattatori per la rete elettrica e due controller chiamati Valve Index Controllers, basati su un prototipo creato da Valve nei mesi scorsi che prendeva il nome di Knucles.



Non ci sono informazioni concrete sulle lenti che saranno montate nel visore, né tantomeno sui sensori che Valve inserirà all'interno della confezione per rilevare i movimenti della testa.



Tuttavia, da una prima foto presentata da Valve, possiamo notare come il visore sia caratterizzato da due cuffie con padiglioni dal design semi-aperto, che permetteranno all'utente di non perdere completamente il contatto con la realtà mentre si immergerà nel mondo virtuale.



Resta da capire se questa scelta di design aiuterà a prevenire possibili disagi tipici dei giochi in realtà virtuale o se si tradurrà in un'esperienza VR poco efficace.