Troppa PlayStation, padre lo alimenta con un dispenser per conigli

Era stanco di dare a bere al figlio mentre giocava alla PlayStation, così Kristian ha trovato la soluzione per evitare ripetuti viaggi in cucina: montare un dispenser per conigli a fianco al letto di Logan, 8 anni.



"Quando gioca online ovviamente non può uscire dalla sua cameretta. Lo fa solo per poche ore la sera, ma chiede costantemente qualcosa da bere. È una buona idea per fare in modo che non lasci la partita", ha detto il padre 33enne di Ebbw Vale, Galles.



Aveva proibito al ragazzino di portare delle tazze al piano di sopra, perché non le avrebbe mai rimesse al loro posto. Così ha risolto il problema con un'idea economica: "tutto è nato come uno scherzo, ma ora credo che siano le migiliori 2,50 sterline che abbia mai speso!".



Una soluzione talmente geniale che, ammette, utilizzerà pure per sé stesso: "è perfetto anche per le sbornie, forse ne monterò un altro a fianco al mio letto".