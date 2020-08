Videogiochi: un mercato da 160 miliardi di dollari nel 2020

Che ci piaccia o no, i videogiochi stanno ormai definendosi come il mezzo di comunicazione del futuro. Il podio come media preferito dagli utenti è stato raggiunto proprio negli ultimi mesi dove, complice la pandemia da Covid-19 e il conseguente lockdown, le vendite del settore videoludico hanno raggiunto vette inaspettate. A confermarlo in maniera schiacciante una ricerca britannica, che svela come il mercato globale dei videogiochi arriverà a superare la punta di 155 miliardi di dollari nel 2020, superando di tre volte gli incassi di musica e cinema.