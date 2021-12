Videogiochi: un liceo eSports aprirà i battenti in Giappone la prossima primavera

Tra i tanti desideri dei videogiocatori, specie tra i più giovani, vi è stato sempre quello di poter avere i videogame come materia di studio . A Tokyo , molti studenti stanno per coronare questo sogno, visto che in primavera aprirà il primo liceo dedicato agli eSports . Il prossimo aprile, quando gli studenti delle scuole medie giapponesi accederanno alle scuole superiori, aprirà i battenti la Esports Koutou Gakuin (Esport High School in inglese).

La scuola è nata in collaborazione con il colosso giapponese delle telecomunicazioni NT T's e la squadra eSports di proprietà della squadra di calcio professionistico giapponese Tokyo Verdy.

Situato nel cuore del quartiere chic di Shibuya, il liceo è equipaggiato con 40 PC da gioco Galleria XA7C-R37 dotati di un Intel Core i7-11700 e schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3070. Sebbene il sito della scuola non riporti l'elenco dei giochi su cui si cimenteranno gli studenti, i generi di riferimento saranno gli sparatutto in prima e terza persona, nonché RTS e MOBA.

IGN

Il team degli insegnanti sarà composto da giocatori professionisti o esperti del settore videoludico, che forniranno la propria esperienza agli studenti. Gli allievi non studieranno semplicemente i videogiochi, ma avranno a che fare anche con le materie del piano di studi standard delle scuole superiori giapponesi.

Gli sbocchi professionali per i futuri diplomati annoverano profili come quello del creatore VR, lo scrittore di giochi, il designer 3DCG, il progettista di giochi, il creatore di effetti speciali e il programmatore. Alcune di queste scelte potrebbero richiedere un'ulteriore specializzazione in una scuola preposta o all'università. A gennaio, il liceo terrà un open day nella sua sede di Shibuya, ma non si sa ancora quale sarà l'importo della retta che verrà applicata agli studenti per frequentare la Esports High School.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!