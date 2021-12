Canada: uomo ripara vecchie console e le trasforma in regali per famiglie bisognose

Ci sono storie che sono destinate a diventare delle vere e proprie favole di Natale a lieto fine. Una delle più significative riguarda un uomo di Alberta, un'estesa provincia a ovest del Canada occidentale, che per il quarto anno di fila ha deciso di riparare vecchie console per videogiochi e donarle alle famiglie bisognose .

Jasen Kerr, padre single che ha dovuto combattere il cancro spendendo tutti i suoi risparmi, aveva comprato un paio di giochi PS3 come regalo per i suoi figli. Il giorno prima di Natale, però la console aveva smesso di funzionare. "A Natale, non avevamo molto", ha detto Kerr, ricordando le circostanze che lo hanno portato a fondare la Jay's Charity for Families in Need.

L'uomo ha così pubblicato una richiesta di aiuto sui social media, riuscendo a ottenere quattro console e circa 100 giochi la mattina stessa. "Quel giorno, ho regalato le altre tre console e un po' di giochi ad alcune famiglie che conoscevo", ha detto. La sua associazione raccoglie videogiochi, console, computer e dispositivi elettronici, donandoli alle famiglie che ne hanno bisogno nella zona di Edmonton dopo averle riparate, giusto in tempo per la mattina di Natale.

Nel secondo anno di attività, le console donate sono diventate 11 e poi 14 nel terzo. "Quest'anno penso di essere arrivato quasi a 30", ha detto Kerr. "I riscontri avuti su alcuni degli annunci che ho pubblicato sono stati assolutamente incredibili. E quest'anno sono sorpreso di quante persone ci abbiano effettivamente contattato per chiedere aiuto".

Kerr usa infatti Facebook per pubblicare post che gli occorrono a rintracciare le famiglie che hanno bisogno della sua assistenza. La sua casa di Gibbons, a circa 35 chilometri a nord-est di Edmonton, è piena di console, videogiochi e dispositivi elettronici pronti a essere donati. Lavora tutto l'anno per ripulirli, ripararli e testarli.

Con l'aiuto di volontari, Kerr mira a consegnare pacchetti contenenti una console, controller e diversi giochi a più di due dozzine di famiglie durante la notte della vigilia di Natale. "Sono onorato di avere la possibilità di aiutare queste persone", ha affermato. "Perché a un certo punto sono stato io ad aver avuto bisogno di loro, quindi so come ci si sente a voler provvedere ai propri figli. Per me, non si tratta dei genitori, ma del sorriso sul volto dei loro figli quando si rendono conto di aver ricevuto un regalo da scartare".

Una volta che tutti i regali saranno stati consegnati e saranno al sicuro sotto l'albero, Kerr dice che si rimetterà al lavoro per prepararsi alle consegne del Natale successivo.

