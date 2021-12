Usa: biblioteca arricchisce la sua offerta con il prestito di videogiochi

La biblioteca è uno dei luoghi in cui spesso molti si rifugiano per concedersi un momento di lettura in tranquillità o dove possono prendere in prestito testi interessanti. Ma cosa succederebbe se al posto di questi si potessero noleggiare dei videogiochi? È ciò che sta promuovendo la Fort Worth Public Library in Texas , che dà la possibilità ai suoi tesserati di noleggiare videogames e portarli a casa gratuitamente , proprio come si farebbe con dei normalissimi libri.

Gli iscritti alla biblioteca possono quindi prendere in prestito giochi per Xbox One, PS4 e Nintendo Switch in uno qualsiasi dei 17 reparti della biblioteca. Il processo è lo stesso del check-out di un libro. I tesserati possono prenderne in prestito due alla volta per tre settimane, ma il periodo può essere esteso se nessun altro ha prenotato il gioco.

La portavoce della biblioteca Theresa Davis ha affermato che una collezione del genere non è certo comune nel paese sebbene altre biblioteche (anche in altri paesi del mondo, tra cui l'Italia) abbiano attivato tale servizio. "Per quanto ne sappiamo, nei sistemi bibliotecari più grandi del Texas settentrionale, siamo tra i primi a farlo", ha dichiarato.

Offrendo questo nuovo servizio la Davis spera che sempre più persone si avvicinino al mondo della biblioteca, per scoprire cos'altro ha da offrire, che si tratti di libri, film o qualsiasi altro prodotto fruibile. "Qualcuno entra per una cosa di cui ha sentito parlare, e poi rimane abbagliato", ha detto. "Si tratta di qualcosa di davvero entusiasmante per noi".

La biblioteca ha immagazzinato più di mille titoli per tutte le età, attraverso una varietà di generi. La collezione include giochi di serie classiche come The Legend of Zelda, Sonic the Hedgehog e Super Mario Bros., così come franchise più recenti come Persona 5 e The Last of Us Parte 2.

"È tutta una questione di accesso", ha detto il presidente della Public Library Association Melanie Huggins. "Le comunità rurali, ossia quelle a basso reddito dove i bambini non hanno la possibilità di acquistare e scaricare i giochi sulle proprie console, saranno certo quelle dove le biblioteche che danno questo servizio diventeranno più popolari".



La Davis ha inoltre affermato che la collezione di videogiochi è destinata a crescere. I bibliotecari, infatti, cercheranno di arricchire la propria offerta oltre ciò che è popolare, accogliendo anche le proposte dei propri abbonati, proprio come fanno per i libri.

