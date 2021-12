Gb: la meraviglia del Villaggio di Natale rivive su Minecraft

Questo Natale si prospetta un po' diverso dagli ultimi due, dal momento che l'incubo della pandemia sembra lentamente svanire e offrire a molte persone la possibilità di ricominciare a viaggiare. Tuttavia, anche per coloro che scelgono di trascorrere le festività nelle proprie case, il mondo dei videogiochi concede sempre delle simpatiche opportunità: una delle tante viene dal sandbox Minecraft , che ospita in questo periodo il Villaggio di Natale che può essere esplorato in maniera virtuale e gratuita da chiunque lo desideri.

Con un'area di oltre 155mila metri quadrati, il Villaggio di Natale è stato creato in collaborazione con NVIDIA dall'artista Ushio Tokura, il quale ha dedicato a questo progetto oltre trecento ore di lavoro impiegando più di trenta milioni di blocchi virtuali, che brillano di nuova luce grazie alla tecnologia Ray Tracing offrendo giochi di colore e riflessi così realistici da dare l'impressione ai visitatori di trovarsi davvero all'interno del villaggio.

Non solo: i visitatori avranno l'opportunità di scoprire alcune location come la grotta di Babbo Natale, le montagne russe e il lago adibito al pattinaggio sul ghiaccio, e potranno scovare diversi easter egg dedicati ai più famosi film natalizi come Elf, La Vita è Meravigliosa e The Polar Express. Esplorando la mappa potranno inoltre donare fondi che veranno destinati all'Ospedale Pediatrico di Londra Great Ormond Street tramite un codice QR.

L'iniziativa, chiamata Home for Christmas, servirà a fornire ai bambini ospedalizzati delle tecnologie per potersi sentire più vicini alle proprie famiglie, nonché offrire programmi di ricerca medica all'avanguardia per la cura di malattie rare e la realizzazione di servizi di supporto.

