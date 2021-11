Videogiochi: Minecraft dedica una mappa alla Basilicata

Nell'olimpo dei videogiochi più amati a livello mondiale, non poteva mancare un nome come quello di Minecraft . Il sandbox, sviluppato da Mojang, è diventato un must durante la pandemia per il suo alto valore educativo e didattico. Lo stesso valore è stato colto dalla società italiana Maker Camp , che ha deciso di creare per il gioco una speciale mappa dedicata alla regione Basilicata .

La mappa, intitolata Metapontum (dal nome della cittadina vicino Matera, un tempo colonia greca e poi avamposto romano), è stata realizzata in collaborazione con l'Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata (APT), con l'intento di coinvolgere i giocatori in un viaggio avvincente alla scoperta delle bellezze storiche, culturali e geografiche di questa regione italiana.

Partendo proprio da Metaponto, il giocatore dovrà destreggiarsi in una serie di sfide, in modo simile alla modalità sopravvivenza di Minecraft, visitando i luoghi più importanti della Magna Grecia. Nel suo viaggio, il protagonista incontrerà il falegname Epeius, artefice del Cavallo di Troia, e dovrà fronteggiare l'avanzata romana con la sua super-spada, cercando di salvare le colonie greche dalla conquista imminente durante la famosa battaglia di Eraclea, la cui figura più importante è stata quella di Pirro re dell'Epiro a capo della coalizione ellenistica.

Non solo: il giocatore avrà inoltre l'occasione di conoscere il filosofo e matematico greco Pitagora che lo introdurrà in una missione speciale dedicata al suo leggendario Teorema e di salvare una tartaruga all'interno di un'altra sfida sulle spiagge di Metaponto. “La particolarità di questa mappa è data dal fatto di averla creata con due distinti obiettivi. Il primo obiettivo, ovviamente, è stato quello di aver voluto sviluppare una mappa Minecraft avvincente, stimolante e interessante da completare, in cui il giocatore riceve alcune informazioni strettamente legate alla missione da completare, pur trasmettendo piccole informazioni relative al territorio lucano che virtualmente ospita il gameplay", spiega Marco Vigelini, youtuber e CEO di Maker Camp. "Una volta conclusa la mappa, il territorio, la cultura ed i personaggi storici della Regione Basilicata subentrano come protagonisti delle nuove sfide, con un’importante e più significativa impronta di tipo educativo e culturale.”

A Vigelini si è unito anche il Direttore Generale di APT Basilicata Antonio Nicoletti, che sottolinea come la collaborazione sia stata finalizzata al coinvolgimento dei giovani attraverso uno strumento come quello offerto da Minecraft. "La Regione Basilicata, le sue bellezze naturali e la sua straordinaria storia prendono forma, mano a mano che il giocatore si addentra all’interno della mappa Minecraft. Pitagora, per esempio, prende vita in un ambiente fedelmente ricostruito, pur con i limiti dei cubetti Minecraft, come le Tavole Palatine, tempio dorico, i cui resti sono oggi visitabili nell’area archeologica di Metaponto. La mappa è resa disponibile anche per la versione Minecraft Education Edition per permettere, alle scuole di tutto il mondo, di vivere un’avventura differente ed educativa ambientata nel nostro territorio, nelle nostre tradizioni e nella nostra storia.”

Non resta allora che scaricare in maniera totalmente gratuita questa mappa speciale, disponibile anche in lingua inglese e compatibile con Minecraft: Bedrock Edition su PC, console e dispositivi mobile.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!