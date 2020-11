Videogiochi: un giro sulla Stazione Spaziale a colpi di smartphone

Tutto è iniziato con Al Bano. O meglio, con un divertentissimo videogioco che riprendeva simpaticamente il pensiero del noto cantante sui dinosauri. Poi è stato il turno di Capramento , con Sgarbi "scortato" giù dalle scale tra cori di capre urlanti. Abbandonati i toni satirici, il nostro trio dei browser game, formato dal programmatore Samuele Sciacca , dal game designer Manolo "The Oluk" Saviantoni e il sound director Jeff Sisti , torna in veste più scientifica in ESA Space Quest , tributo al lavoro degli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Il gioco, riprendendo proprio le parole di Saviantoni, è nato un anno fa proprio grazie a una collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA): "Sono stato contattato dal mio amico Sebastiano Barcaroli (art director che collabora con ESA per progetti speciali dedicati all'illustrazione) per realizzare un artwork in pixel art per "UGLY SWEATER", ispirato ai classici maglioni "brutti" di Natale in versione spaziale".

Il game designer spiega come, a fronte del successo di quel progetto, i tre abbiano pensato con lo stesso Barcaroli di realizzare un gioco vero e proprio.

ESA Space Quest ha dunque la firma inconfondibile del trio videoludico: attraverso il superamento di una serie di minigiochi, i giocatori possono apprendere quali sono alcune tra le maggiori attività compiute quotidianamente dagli astronauti, corredate da una serie di interessantissime informazioni.

Al tutto si aggiunge il tema natalizio che accompagna le missioni a bordo della ISS e il cui artwork principale sarà presente sui maglioni a tema natalizio di quest'anno sullo store online di ESA.

Se già state pensando di acquistarne uno, i nostri paladini hanno svelato che tutti coloro che ultimeranno le missioni con un ottimo punteggio, potranno partecipare a una speciale estrazione indetta da ESA, in cui i più fortunati potranno ricevere uno speciale sconto su uno dei prodotti della collezione UGLY SWEATER.

