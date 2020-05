Videogiochi: Al Bano sfida i dinosauri a suon di acuti

“ L’uomo sconfiggerà il coronavirus come ha sconfitto i dinosauri ” è la frase che gira ormai da qualche giorno. Protagonista della clamorosa gaffe il noto cantante Al Bano , che aveva posto gli uomini in un periodo preistorico un po' troppo precedente alla nascita del genere umano. Il mondo dei videogiochi non poteva dunque non produrre l'ennesima parodia di questo periodo. Al Bano vs Dinos va a nutrire il folto elenco di titoli ispirati a personaggi di spicco del lockdown italiano come il premier Giuseppe Conte e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca .

Il divertente browser game è stato sviluppato dal programmatore Samuele Sciacca, dal game designer Manolo "The Oluk" Saviantoni e Jeff Sisti, autore degli effetti audio e colonna sonora, che altri non è che la trasposizione in 8-bit di Felicità, famoso evergreen della canzone italiana che il cantante ha interpretato insieme alla ex-moglie Romina Power .

Il gioco, ambientato nell'era dei dinosauri, vede il cantante nei panni di un uomo preistorico ma con indosso i suoi inconfondibili cappello e occhiali, sfidare le enormi creature che cercano di attaccarlo.

L'unico modo che il "leone di Cellino" ha per sconfiggerli è lanciare uno dei suoi poderosi acuti al momento giusto, sfida non facile e che richiede un perfetto tempismo da parte dei giocatori, i quali avranno a disposizione solo tre vite per raggiungere il punteggio più alto.

"L'idea di realizzare un meme game su Al Bano e i dinosauri mi è venuta il 25 [maggio] sera", ci racconta Manolo Saviantoni, il quale si è subito dato da fare coivolgendo nel progetto Samuele Sciacca e Jeff Sisti. "Il giorno dopo ho un po' insistito e ci siamo dati massimo 5 ore di lavoro a testa, tanto che Samuele ha lavorato di notte fino alle quattro".

Il gioco ha dunque preso vita in una manciata di giorni, con un unico obiettivo da parte dei suoi creatori cioè "quello di far sorridere le persone" ci ha rivelato Saviantoni, "Da ieri, migliaia di persone stanno giocando e la cosa più bella è che si stanno divertendo".

Al Bano vs Dinos, oltre che essere una divertente parodia è anche un gradito omaggio a una delle voci più famose e belle d'Italia a livello internazionale: "Noi ringraziamo Al Bano per aver creato questo mito, il gioco è stato fatto con grandissimo rispetto verso di lui come persona e come cantante."

Il gioco infine sembre abbia un'unica controindicazione: "se si si gioca più di 3 volte di seguito, ci si ritroverà a cantare o fischiettare Felicità per un giorno intero". Complimenti al team e ad Al Bano dunque, al quale in fin dei conti possiamo concedere almeno una volta di aver simpaticamente sbagliato.

