Videogiochi: Ubisoft si scusa in rete per la sua tazza con manico all'interno

Ubisoft Cina e la società di abbigliamento Sheepedia hanno recentemente collaborato per una serie di gadget relativi alla casa franco-canadese, ma qualcosa deve essere andata non per il verso giusto: la tazza riportante il logo del team risultava "buggata" (come si suol dire in gergo quando un prodotto presenta un errore di programmazione, o "bug", aspetto che nei giochi di Ubisoft diventa quasi una consuetudine) visto che il manico risultava costruito al suo interno .

Lo strano oggetto è andato subito a ruba tra diversi giocatori, ma suscitando dall'altra parte non poche polemiche che hanno giudicato l'errore come una semplice trovata pubblicitaria. Secondo l'analista Daniel Ahmad, il sito di merchandise si è subito scusato per l'inconveniente ritirando le tazze dal commercio. Ahmad ha anche sottolineato che molti degli utenti si sono rivelati davvero entusiasti dell'acquisto, diventato ormai un pezzo da collezione.

Intanto, sembra che Sheepedia sia in trattative con Ubisoft per permetterne nuovamente la vendita online. Dall'altro lato però diversi utenti hanno duramente criticato le due aziende, sostenendo si sia trattato semplicemente di una trovata di marketing mirata a per promuovere la linea di abbigliamento dell'e-commerce cinese.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!