Videogiochi: ecco i ghiaccioli giapponesi a tema Pokémon più costosi al mondo

Non è una novità che spesso sul mercato compaiano le fantomatiche edizioni limitate di alcuni prodotti e che queste siano vendute a cifre considerevolmente più elevate del solito. In Giappone, dove l'eccesso la fa di frequente da padrone, queste cifre hanno toccato quote astronomiche tra i collezionisti che stanno dandosi battaglia per aggiudicarsi dei ghiaccioli a marchio Pokémon.