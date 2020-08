Taiwan: i personaggi di Animal Crossing popolano il catalogo IKEA 2021

Tempo di grandi soddisfazioni per Animal Crossing: New Horizons . Il sim-life per Switch continua a mietere consensi e successo in ogni parte del mondo, appassionando tantissime celebrità e catturando l'attenzione di persone che durante il periodo di lockdown ne hanno fatto un'occasione di guadagno . Ora anche il colosso svedese IKEA si è lasciato ammaliare dal gioco per la console ibrida giapponese, pubblicando nella sua sede di Taiwan un'edizione speciale del suo catalogo 2021 , contenente le immagini tratte proprio da Animal Crossing .

Sfogliando le pagine sul profilo ufficiale Facebook di IKEA Taiwan, risulta chiaro come ogni foto nel catalogo sia stata impostata seguendo lo stile di New Horizons, con gli iconici isolani e animali del gioco a sostituire i modelli umani. Il catalogo ricrea la sua controparte reale in modo sorprendentemente fedele, accessori e abiti compresi.

Sebbene non compaiano mobili IKEA ufficiali all'interno di Animal Crossing: New Horizons, l'azienda nordeuropea ha fatto un lavoro ammirevole nel cercare di avvicinarsi il più possibile agli arredi realmente in esposizione. Concedendosi anche alcune "licenze poetiche", come la pagina in cui risulta chiaramente in vendita un teschio di T-Rex simile a quello presente nel gioco.

Per quanto alcuni utenti in rete abbiano reputato la trovata dell'azienda svedese un modo di farsi pubblicità speculando in maniera negativa sul videogioco, è innegabile come il tempo impiegato per costruire questo catalogo si sia rivelato un vero successo. Il crossover tra un brand di arredamento come IKEA e un gioco come Animal Crossing, che ha al suo interno un'enorme componente di arredamento e interior design, ha realisticamente molto senso.

Visto che il gioco Switch offre ai giocatori un'ottima piattaforma per la produzione creativa e la decorazione dei propri spazi, indipendentemente dal messaggio veicolato, il catalogo di IKEA Taiwan rimane una creazione adorabile che si adatta perfettamente al mondo incantato a cui si è ispirato.

