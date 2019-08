Videogiochi: tutto pronto per l'annuncio del nuovo Need for Speed

Ci siamo: Electronic Arts ha dato il via a un misterioso countdown legato a Need for Speed , che lascia intendere l'ormai imminente annuncio del prossimo capitolo della serie di giochi di guida per PC e console. Collegandovi al sito ufficiale della saga, infatti, potrete scorgere un conto alla rovescia con il logo ufficiale del gioco sviluppato da Ghost Games .

Come potete vedere dalla foto, il conto alla rovescia si esaurirà nel pomeriggio del 14 agosto, quando la software house toglierà i veli dal nuovo capitolo di Need for Speed in arrivo entro la fine dell'anno.



A questo punto, è molto probabile che l'azienda possa offrire un primo assaggio tra pochi giorni per poi concentrarsi su una più completa presentazione in occasione della Gamescom 2019, che si terrà a Colonia dal 19 al 24 agosto.