Videogiochi, tocca agli zombi di The Walking Dead

È una settimana piuttosto calma, per il mondo dei videogiochi, ma non mancano dei titoli interessanti come il nuovo Tetris Effect e il ritorno degli zombi di The Walking Dead con uno sparatutto a squadre. Scopriamo i videogiochi in arrivo nei negozi dal 5 all'11 novembre.



Martedì 6 novembre



- Déraciné per PS4

- Grip per PS4, Xbox One e Switch



Giovedì 8 novembre



- Rage in Peace per PC

- Overkill's The Walking Dead per PC, PS4 e Xbox One



Venerdì 9 novembre



- Tetris Effect per PS4

- Townsmen per Switch