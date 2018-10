L’ultima follia, il drone di Spyro

Per celebrare il lancio di Spyro Reignited Trilogy, Activision ha realizzato un drone a grandezza naturale dell'iconico personaggio nato sulla prima PlayStation.



Il draghetto viola sorvolerà gli Stati Uniti e tutte le sue attività, tra cui consegnare una copia del gioco al rapper Snoop Dogg, saranno pubblicate sui social della saga.



"Non vediamo l’ora che i fan avvistino il fantastico drone Spyro sputafuoco. Dovranno tenere pronti i telefoni per immortalare Spyro durante il suo viaggio. Spyro the Dragon è un classico della cultura pop e siamo entusiasti di far vedere questo amato personaggio ai suoi fan in occasione del lancio della serie recentemente rimasterizzata, Spyro Reignited Trilogy", ha dichiarato per l'occasione Michelle Fonseca, responsabile marketing di Activision.



Spyro Reignited Trilogy sarà disponibile dal 13 novembre per PS4 e Xbox One, manca poco!