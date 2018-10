MediEvil tornerà su PS4 con un remake, primo trailer in arrivo a Halloween

Dopo aver promesso nuovi aggiornamenti sulla fantomatica riedizione in alta definizione di MediEvil, Sony ha finalmente rotto gli indugi e confermato la natura del nuovo progetto per PlayStation 4.



Ai microfoni del podcast PlayStation Blogcast, il presidente di Sony Interactive Entertainment Shawn Layden ha confidato che il progetto in lavorazione è in realtà un remake in alta definizione, ricreato da zero dal team Other Ocean Interactive, composto anche da membri del team di sviluppo originale.