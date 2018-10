MediEvil, uno dei giochi più amati della prima PlayStation sta per tornare su PS4

Nel podcast ufficiale PlayStation Blogcast, il presidente di Sony Interactive Entertainment Worlwide Studios Shawn Layden ha confidato che la software house svelerà nuovi particolari sull'edizione rimasterizzata nelle prossime due settimane, lasciando intendere la possibile partecipazione alla Paris Games Week 2018 di Parigi, che si terrà dal 26 al 30 ottobre nella capitale francese.



Non è da escludere che, oltre al primo video di gameplay ufficiale, Sony possa anche svelare la data di lancio del gioco, che ricordiamo uscirà in esclusiva su PlayStation 4 nei prossimi mesi. D'altronde, con il gioco che fu lanciato in Europa nel 1998 ma solo un anno più tardi in Giappone, Sony potrebbe scegliere di attendere il prossimo anno per far coincidere il ritorno di MediEvil con il ventesimo anniversario dal debutto in patria.