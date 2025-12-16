Videogiochi, Tetris nel cielo di Dubai: oltre 2mila droni per la partita più grande di sempre

Attorno alla partita, l'evento ha proposto anche spettacoli di musica dal vivo e momenti dedicati agli appassionati di videogiochi, mentre gli organizzatori spiegano che le qualificazioni hanno coinvolto un vasto numero di partite e partecipanti in decine di nazioni differenti, partendo dall'app mobile dedicata e passando poi a fasi su PC prima di raggiungere la fase finale giocata "nel cielo".