Videogiochi, Tetris nel cielo di Dubai: oltre 2mila droni per la partita più grande di sempre

La finale del Red Bull Tetris World Final ha trasformato il Dubai Frame in un maxi-schermo alto 150 metri per omaggiare uno dei videogiochi più amati
© Ufficio stampa
Un'icona dei videogiochi ha colorato il cielo di Dubai nel fine settimana: la città degli Emirati Arabi Uniti ha ospitato infatti la partita di Tetris più grande mai realizzata, con oltre duemila droni sincronizzati che hanno "disegnato" in tempo reale i tetramini nel cielo, trasformando l'orizzonte in un'enorme griglia giocabile che ha omaggiato il famosissimo re del retrogaming creato da Alexey Pajitnov.
Lo spettacolo ha rappresentato il momento culminante dell'evento Red Bull Tetris World Final, andato in scena tra l'11 e il 13 dicembre all'interno del Dubai Frame: la struttura, con i suoi 150 metri d'altezza, è diventata per una notte il campo di gioco verticale del leggendario rompicapo che ha fatto la storia dei videogiochi.
La finale ha visto il turco Fehmi Atalar e il peruviano Leo Solórzano affrontarsi in una battaglia all'ultimo punto. Il formato prevedeva una sfida a turni: cinque minuti di gioco a testa in modalità single-player, con i tetramini creati da una flotta di droni (che, a detta degli organizzatori, hanno raggiunto un totale di circa 2.800 dispositivi, metà dei quali a disposizione di ciascun giocatore). Solórzano ha fissato il punteggio da battere a 57.164 punti, mentre Atalar l'ha superato nettamente chiudendo con ben 168.566 punti.
Attorno alla partita, l'evento ha proposto anche spettacoli di musica dal vivo e momenti dedicati agli appassionati di videogiochi, mentre gli organizzatori spiegano che le qualificazioni hanno coinvolto un vasto numero di partite e partecipanti in decine di nazioni differenti, partendo dall'app mobile dedicata e passando poi a fasi su PC prima di raggiungere la fase finale giocata "nel cielo".
A sottolineare il valore simbolico dell'evento è intervenuto anche Alexey Pajitnov, creatore di Tetris, ricordando come l'icona dei videogiochi, nata nel lontano 1984, continui a reinventarsi: "Vedere una partita di Tetris giocata con i droni era uno dei miei sogni", ha dichiarato Pajitnov in una nota diffusa da Red Bull.
Emozionato anche il vincitore Atalar, che ha definito la vittoria "surreale" e ha parlato di un'esperienza "unica", uno dei momenti più importanti della sua storia da giocatore.