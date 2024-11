Quarant'anni di Tetris: Alexey L. Pajitnov e le paure dei videogiocatori di oggi

Le riflessioni sul modello di business e sui cambiamenti nelle abitudini dei consumatori non si fermano qui. "Quando ho cominciato a pubblicare Tetris su dispositivi mobile, avevamo stabilito che sarebbe costato quanto una tazza di caffè", prosegue. "In qualità di sviluppatore di videogiochi ti sto offrendo un gioco in grado di intrattenerti per cento ore al prezzo di un caffè. Perché non puoi pagarmi almeno il prezzo di una tazza di caffè?! Abbiamo speso un sacco di soldi per sviluppare un gioco di buon livello eppure, non so perché, non pare abbastanza. Molte persone hanno paura di effettuare il primo acquisto. Hanno paura di non riuscire a smettere di comprare altri giochi. Ma quando vanno da Starbucks non credo si fermino per paura di dover comprare altri caffè in futuro!".