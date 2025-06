Lucca si prepara al Comics & Games 2025 tra Death Stranding 2, horror d'autore e mattoncini LEGO

Dal Giappone all'Italia: sarà presente anche Luca Galante, in arte "poncle", lo sviluppatore italiano che ha dato vita al fenomeno Vampire Survivors. Un successo nato quasi per caso che ha conquistato milioni di utenti nel mondo, portando nuova linfa alla scena videoludica indipendente e ispirando migliaia di creatori a dar vita a nuovi progetti semplici ma spesso geniali. L'autore terrà una conferenza per svelare com'è nato il progetto Vampire Survivors e affrontare le sfide nate tanto durante la genesi del videogame quanto in seguito all'improvviso successo riscontrato in tutto il mondo.