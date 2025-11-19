Videogiochi: le avventure in solitaria restano centrali, il multiplayer domina tra i più giovani

Le differenze di genere sono minime: il 55% degli uomini e il 58% delle donne preferiscono i videogiochi single-palyer. A fare la vera differenza è l'età: nella fascia 16-24 anni, solo il 49% sostiene di preferire il gioco in solitaria, complice la diffusione di videogiochi molto "social" come Roblox o Minecraft. Tra i 25 e i 34 anni la quota sale al 56%, fino ad arrivare al 64% tra i 55 e i 64 anni. Per gli analisti di Ampere è il segno di "un chiaro divario tra la Generazione Z e i Millennial nei gusti e nelle prospettive sul mondo dei videogiochi".