Videogiochi: Sony si prepara a mandare in pensione PS4

A meno di due mesi dal lancio ufficiale di PlayStation 5 , sembrerebbe che Sony sia già pronta a lasciarsi alle spalle l'ammiraglia che per sette anni ha macinato record su record per la divisione videoludica dell'azienda giapponese: a giudicare dalle indicazioni di un rivenditore nipponico, il colosso cesserà la produzione di molti modelli di PS4 nelle prossime settimane. Ciò vuol dire che Sony potrebbe focalizzare tutta la sua catena di produzione per realizzare più modelli di PS5 , vista l'incredibile richiesta da ogni parte del mondo.

Stando al rivenditore giapponese, Sony ha confidato che la produzione di PS4 (nel modello da 500GB, 1TB e 2TB, nelle due colorazioni Glacier White e Jet Black) e PS4 Pro (nel modello da 1TB in colorazione Glacier White) starebbe ormai per cessare, con il retailer che non potrà più accettare ordini per i suddetti modelli.

A quanto pare, Sony avrebbe intenzione di mantenere la produzione di due singoli modelli: la PS4 Slim e la PlayStation 4 Pro, entrambe in colorazione nera.

Ciò potrebbe indicare la volontà da parte del gigante nipponico di riconvertire parte delle sue fabbriche nella manifattura di nuove unità di PlayStation 5, che pur avendo fatto registrare numeri da record continua a essere introvabile nei negozi di tutto il globo.

Possibile che Sony abbia deciso di anticipare il pensionamento della piattaforma domestica lanciata nel 2013 per spingere più utenti possibili ad acquistare la sua console di nuova generazione, minimizzando lo spazio occupato da PlayStation 4 sugli scaffali dei negozi.

