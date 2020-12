PS5 da record: quasi 3 milioni e mezzo di console distribuite, è il miglior lancio di sempre per Sony

Quello che sta per terminare è stato un anno difficile per molte aziende che operano nel settore dell'informatica e della tecnologia, con la pandemia del Covid-19 che ha complicato, rallentato o addirittura interrotto la produzione di hardware, periferiche e accessori previsti entro la fine del 2020. Tra le aziende colpite c'è stata anche Sony , che a causa della situazione globale e della carenza di particolari componenti interni, non è riuscita a produrre un quantitativo sufficiente della sua nuova console PS5 per assicurarsi che tutti gli utenti interessati potessero acquistarla.

Eppure, nonostante tutte le difficoltà, quello di PlayStation 5 è stato un lancio importantissimo per Sony: stando agli ultimi report provenienti dal quotidiano cinese DigiTimes, la casa nipponica ha distribuito circa 3 milioni e 400mila unità di PS5 nelle prime quattro settimane, andando in qualche modo a confermare le precedenti indiscrezioni provenienti da VGChartz che, il 25 novembre, sosteneva come Sony avesse piazzato 2 milioni e mezzo di console al debutto in tutto il mondo.

Con quasi tre milioni e mezzo di console distribuite (ovvero il quantitativo di unità effettivamente vendute e quelle "ancora in giacenza" presso i punti vendita fisici e rivenditori online), quello della nuova console di Sony sarebbe il lancio migliore di sempre nella storia di PlayStation. Numeri importanti, che potrebbero crescere nel corso del 2021: Sony sta cercando di accelerare sul fronte della produzione, ed è pronta a realizzare un quantitativo di console che si aggira tra i 16.8 e i 18 milioni di pezzi una volta che avrà ricevuto i componenti interni da parte dei suoi fornitori, con un grande quantitativo.

Una buona parte di queste console sarà destinata al mercato asiatico, che nonostante le origini dell'azienda è stato messo in secondo piano da Sony per favorire i rivenditori americani ed europei. I primi carichi dovrebbero giungere in Asia già a partire da gennaio, sempre secondo le informazioni diffuse da DigiTimes, ma al momento non ci sono indicazioni ufficiali da parte di Sony circa le voci riportate dal quotidiano cinese.

