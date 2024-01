FIFA 23 batte Hogwarts Legacy ed Elden Ring, ecco i videogiochi più popolari del 2023

Gli esperti hanno esaminato i giochi che hanno venduto di più nel corso dell'anno solare 2023, analizzando il numero dei "follower" su Twitch e il volume medio di ricerca mensile su Google.

Dai risultati è emerso che FIFA 23, il videogioco sportivo uscito nel settembre 2022 (nonché ultimo realizzato da Electronic Arts a sfoggiare il marchio FIFA in copertina), è stato il gioco più popolare del 2023 con un punteggio di 88,98 su 100. Il gioco sportivo avrebbe più di 3 milioni di seguaci su Twitch e un volume medio di oltre 2 milioni di ricerche mensili. Subito dietro sul podio si è piazzato il gioco di ruolo Hogwarts Legacy, con un punteggio di 87,98 su 100, che fin dal suo lancio avvenuto lo scorso 10 febbraio ha macinato record su record.

Il terzo gioco più popolare del 2023 è stato invece Elden Ring, altro gioco di ruolo realizzato dai giapponesi di From Software, che ha totalizzato un punteggio di 80,93 su 100: in questo caso, il volume di ricerca medio mensile è stato di oltre 3 milioni e 700mila ricerche in tutto il mondo, con milioni di copie vendute su PC e console. A seguire l'immancabile Call of Duty: Modern Warfare 2, uscito nell'ottobre 2022, con un seguito di 736mila persone su Twitch e una media di un milione e 800mila ricerche mensili in tutto il mondo.

Leggi Anche Microsoft ridimensiona il gruppo Xbox: 1900 licenziamenti per la divisione videogame

Non poteva mancare tra i cinque giochi più popolari Starfield, il gioco di ruolo di Bethesda, con un punteggio di 71,10/100, che vanta 113mila utenti su Twitch e una media di oltre 3 milioni e 700mila ricerche mensili su Google, mentre il nuovo videogame calcistico di EA che ha preso il posto del franchise sportivo FIFA, ovvero FC 24, si è accontentato dell'ottavo posto con 837mila follower su Twitch e una media di 451mila ricerche mensili.

In classifica trovano spazio anche il remake di Resident Evil 4 (sesto posto), Diablo IV (settimo), Street Fighter 6 (nono) e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, fanalino di coda con 281mila follower su Twitch e circa 687mila ricerche mensili.

Da notare come, prendendo in considerazione il solo territorio europeo, la situazione sia decisamente diversa in termine di vendite sul mercato: stando ai dati di GSD relativi alle vendite in formato fisico e digitale, EA Sports FC 24 è stato il videogioco più venduto del 2023 nel vecchio continente: il nuovo franchise sportivo di EA ha superato il gioco di ruolo di Warner Bros. basato sul franchise di Harry Potter e il succitato FIFA 23, saldamente al terzo posto, mentre al quarto e quinto posto si sono classificati due titoli del calibro di Call of Duty: Modern Warfare 3 (Activision Blizzard) e Grand Theft Auto V (Rockstar Games).