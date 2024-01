State of Play: Sony conferma l'evento dedicato al futuro di PlayStation

Da tempo, ormai, si susseguono le voci su un possibile evento organizzato da Sony per svelare alla community PlayStation le novità in arrivo nel 2024: dopo la presentazione indetta da Microsoft con Developer Direct , la casa nipponica ha confermato le indiscrezioni annunciando il ritorno di State of Play , showcase digitale che sarà trasmesso nelle prossime ore e mostrerà le novità per PS5 e PlayStation VR 2 .

L'evento si terrà mercoledì 31 gennaio alle ore 23:00 e vedrà la partecipazione di "alcune delle menti più brillanti del mondo dei videogiochi", pronti a condividere le novità in arrivo sull'ecosistema PlayStation nel 2024 e oltre.

La conferma è arrivata sulle pagine di PlayStation Blog, dove il responsabile di PlayStation Studios Hermen Hulst ha annunciato che il nuovo State of Play mostrerà più di 15 giochi in uscita a partire da quest'anno, inclusi titoli ormai imminenti come Rise of the Ronin e Stellar Blade. L'evento durerà 40 minuti e, a giudicare dalle ultime indiscrezioni, potrebbe ospitare un nuovo video di Death Stranding 2, gioco d'azione in lavorazione presso gli studi Kojima Productions del leggendario Hideo Kojima.

Tra i potenziali partecipanti sembra certa la presenza di Final Fantasy VII Rebirth, secondo atto del rifacimento del leggendario gioco di ruolo di Square-Enix in uscita il 29 febbraio, mentre potrebbe esserci spazio per uno sguardo allo sparatutto multiplayer Concorde e a esclusive come Silent Hill 2 Remake, certamente uno dei giochi più attesi di quest'anno dai possessori di PlayStation 5.

Non è da escludere inoltre la presenza di qualche studio first-party di Sony, che potrebbe sfruttare l'occasione per svelare altri progetti in esclusiva per le piattaforme PlayStation in arrivo in futuro. Difficilmente, però, vedremo pesi massimi come Naughty Dog e Santa Monica Studio: il primo ha appena lanciato la riedizione di The Last of Us: Parte 2 su PlayStation 5, mentre il secondo è reduce dall'ottimo successo del contenuto aggiuntivo Valhalla per il suo God of War: Ragnarok. Servirà tempo, probabilmente, per scoprire quali saranno i loro prossimi progetti.