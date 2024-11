Videogiochi: i consigli degli esperti sui regali più adatti a tutte le età

Per quanto riguarda invece la sorveglianza genitoriale, le console di gioco moderne come Xbox e PlayStation offrono dei controlli parentali integrati per aiutare i genitori a gestire l'attività di gioco dei propri figli. Queste impostazioni possono limitare il tempo trascorso sullo schermo, bloccare l'accesso alle chat online e limitare gli acquisti all'interno del gioco. "Si possono selezionare giochi per un solo giocatore o mettere in atto controlli parentali che impediscano la comunicazione tra giocatori, trasformando di fatto qualsiasi gioco multiplayer in un gioco da vivere in solitaria", ha aggiunto Quinn.