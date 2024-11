Videogiochi: Roma diventa una città virtuale grazie all'opera di un team polacco

Ciò non impedisce però di guardare con ammirazione al lavoro svolto da Scans Factory e a immaginare come potrebbero essere i videogiochi di domani, con il team polacco che ha addirittura creato tre scenari di illuminazione differenti (dal clima soleggiato alla giornata di pioggia, passando per l'immancabile tramonto) per mostrare come le tecnologie messe in piedi da Epic Games, dall'illuminazione dinamica di Lumen agli elementi particellari di Nanite, siano in grado di creare scenari incredibilmente realistici e autentici. Non è un caso se molti studi abbiano deciso di passare a questo motore per le proprie produzioni, complice la grande capacità di Unreal Engine di adattarsi a molteplici dispositivi.