Rayman si prepara al ritorno: Ubisoft affida al progetto al suo studio di Milano

"Siamo lieti di confermare che Ubisoft Montpellier e Ubisoft Milano hanno recentemente iniziato un processo esplorativo per un nuovo capitolo della saga Rayman", ha dichiarato un portavoce del colosso dei videogiochi. "Il progetto è ancora nelle fasi iniziali, per cui condivideremo ulteriori dettagli in futuro". Con queste parole, il publisher guidato da Yves Guillemot ha cercato di arginare le indiscrezioni successive allo "smantellamento" del gruppo che ha dato i natali a The Lost Crown, con alcuni sviluppatori che sarebbero passati alla corte del team impegnato sull'eterno Beyond Good & Evil 2, mentre altri starebbero lavorando sul prossimo capitolo di Ghost Recon e, apparentemente, un "remake di Rayman".