Videogiochi: lo storico Atari 2600 rivive grazie ai mattoncini Lego

Per celebrare il cinquantesimo anniversario del marchio Atari, l'azienda ha scelto di collaborare con Lego per creare un set dedicato agli amanti del retrogaming, che dà l'opportunità di ricostruire, pezzo dopo pezzo, una delle piattaforme più amate degli anni '70 e '80.

Il set includerà il tradizionale controller con joystick, capace di muoversi esattamente come l'originale

, mentre la parte anteriore della console potrà "scivolare" così da svelare una scena pop-up che proietterà i giocatori nelle atmosfere delle sale giochi degli anni '80.

La riproduzione a mattoncini dell'Atari 2600 include tre cartucce di videogiochi del calibro di

Asteroids

Adventure

Centipede

un interruttore per selezionare il tipo di televisore a cui collegarsi

, che possono essere custodite all'interno di uno speciale espositore e trasformate, all'occorrenza, in versioni in miniatura dei tre classici. Non manca inoltre, a colori o in bianco e nero.

"L'Atari 2600 è stato uno dei regali più memorabili che io abbia mai ricevuto da bambino", ha dichiarato

Chris McVeigh

riunire per la realizzazione di questo fantastico set due icone come Atari e LEGO è stata un'esperienza incredibile

, grande fan di Atari e designer del set. "Ricordo di aver trascorso ore e ore davanti alla TV, stupito di potermi cimentare con giochi Arcade a casa mia. Tra i primi videogiochi proposti c'erano anche molti titoli leggendari, come Asteroids, Adventure e Centipede. Per questo motivo,. Ci auguriamo che la costruzione di questa storica console vi riporti a quei giorni felici in cui una manciata di pixel significava un mondo di avventure".