Videogiochi: in arrivo un Nintendo Game Boy fatto di Lego

Negli ultimi anni, sono stati numerosi i marchi videoludici che hanno affidato a LEGO la riedizione in mattoncini dei propri successi, da videogiochi come Super Mario Bros. e Horizon: Zero Dawn a vere e proprie console. La mania dei mattoncini LEGO sembra non volersi arrestare: Nintendo ha pubblicato sui suoi canali social un breve video che annuncia un set dedicato a Game Boy, la sua storica console portatile.