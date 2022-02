Videogiochi: la serie di The Last of Us esordirà nel 2023

Brutte notizie per i fan di The Last of Us che non vedevano l'ora di scoprire in che modo la serie TV prodotta da HBO avrebbe adattato il videogioco realizzato da Naughty Dog : stando alle dichiarazioni del responsabile Casey Bloys ai microfoni di Deadline, lo show televisivo realizzato da PlayStation Productions non vedrà la luce prima del prossimo anno e arriverà sul catalogo di HBO Max solo nel 2023 inoltrato.

Realizzata da HBO in collaborazione con Craig Mazin, regista di Chernobyl che dirigerà l'adattamento televisivo, la serie di The Last of Us vedrà Pedro Pascal nei panni di Joel Miller e Bella Ramsey in quelli di Ellie. Nel cast anche Anna Torv (Tess), Merle Dandrige (Marlene), Nick Offerman (Bill), Nico Parker (Sarah Miller), Gabriel Luna (Tommy Miller), Jeffrey Pierce (Frank) e Storm Reid (Riley). Neil Druckmann, creatore della serie videoludica di Naughty Dog, sta collaborando attivamente al progetto nel tentativo di indirizzare questa reinterpretazione della saga verso la giusta direzione.

La serie arriverà dunque in tempo per il decimo anniversario del franchise di The Last of Us, lanciato originariamente nel 2013 su PlayStation 3 e poi riproposto in versione migliorata su PS4 l'anno successivo.

Secondo il Chief Content Officer di HBO e HBO Max, l'adattamento si trova ancora nel pieno della produzione: "Non andrà in onda nel 2022. Le riprese sono attualmente in corso in Canada, credo che potrete finalmente scoprirla nel 2023", ha confidato Bloys durante l'intervista. "Ho visto in anteprima alcuni episodi e sono davvero entusiasta. Craig [Mazin] ha realizzato Chernobyl per noi, è uno sceneggiatore e regista fantastico. Ciò che ho visto è davvero spettacolare e sono davvero elettrizzato, ma la serie non uscirà nel 2022".

Nel frattempo, Sony ha svelato il filmato introduttivo che sarà trasmesso in ogni contenuto (film, serie TV e d'animazione) realizzato dall'etichetta PlayStation Productions. Si tratta di un'introduzione animata che include le icone più rappresentative del catalogo PlayStation: Aloy (Horizon), Kratos e Atreus (God of War), Nathan Drake (Uncharted), Jin Sakai (Ghost of Tsushima), Joel ed Ellie (The Last of Us), Astrobot (Astro's Playroom), Sackboy (LittleBigPlanet) e Ratchet & Clank.

La nuova introduzione di PlayStation Productions sarà trasmessa per la prima volta sul grande schermo prima del film di Uncharted, disponibile nelle sale italiane da oggi.

