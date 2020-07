Videogiochi: la polizia di Taiwan restituisce una Switch smarrita grazie ad Animal Crossing

A diversi mesi dal suo lancio, Animal Crossing: New Horizons sta continuando a mietere successi, che si sono via via incrementati nel lungo periodo di pandemia , durante il quale il gioco è riuscito a connettere tra loro milioni di utenti, catturando persino l’attenzione di diverse celebrità come la protagonista di Captain Marvel Brie Larson .

Le meraviglie del sim-life non sono finite qui, visto che recentemente la polizia di Taiwan è riuscita a rintracciare il proprietario di una Switch smarrita proprio grazie al sistema di messaggistica del gioco. Stando a quanto raccontato dagli agenti, il proprietario della Switch aveva dimenticato la console portatile sul ripiano superiore dello sportello Bancomat mentre era intento a prelevare dei contanti.



Un passante l’aveva così recuperata e portata alla stazione di polizia più vicina nel tentativo di rintracciarne il proprietario. Non essendo stati in grado di risalire al suo nome tramite i dati in possesso, i poliziotti taiwanesi hanno pensato così di accedere ad Animal Crossing e inviare un messaggio a uno dei giocatori online.

Fortunatamente, uno di loro è riuscito a mettersi in contatto con il legittimo proprietario che si è subito recato alla stazione di polizia per recuperare la console smarrita. Ancora un punto a segno dei videogiochi, che si rivelano sempre più preziosi anche in situazioni così inaspettate.

