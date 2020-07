Animal Crossing: tra console, Joy-Con e... vibratori

In alcune parti del mondo, Italia compresa, sembra che l'incubo del Covid-19 stia lentamente diventando un lontano ricordo. Altre nazioni come l'America, invece, si trovano ancora bloccate alla fase 1, in cui milioni di persone sono costrette a restare in casa per evitare i contagi. In momenti come questo, in cui il lockdown inizia a farsi davvero pesante, c'è chi ha pensato di ideare un software capace di collegare vibratori e sex toys ad Animal Crossing su Switch, per rendere le sessioni gameplay un po' più bollenti.