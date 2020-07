Videogiochi: Brie Larson lascia un fidanzato per giocare a Super Mario Galaxy

Nel suo primo video, in un look acqua e sapone, l'attrice racconta di come abbia preso la decisione di avventurarsi in rete, presentando una serie di ospiti, tra cui lo youtuber Swoozie, che chiede alla star di raccontare qualcosa a proposito della sua passione per i videogiochi.

"Avevo il Nintendo originale e il mio primo gioco è stato Super Mario, oltre a quello della Sirenetta e la pallavolo", inizia Larson. Alla richiesta del suo ospite di raccontare qualche aneddoto imbarazzante che avesse coinvolto questa sua passione, l'attrice replica: "Ho buttato fuori il mio primo ragazzo da casa mia perché stavo cercando di superare il livello finale in Super Mario Galaxy. Mi ha detto che lo stavo prendendo troppo sul serio. Quindi l'ho buttato fuori da casa mia.”

Brie Larson, ovviamente, non è l'unica celebrità hollywoodiana nota per la sua vita da gamer. Alla lista si aggiunge ad esempio l'attore Henry Cavill, il quale aveva raccontato tempo fa di come stesse per perdere il ruolo di Superman nel film "Man of Steel" perché troppo impegnato in una sessione di World of Warcraft.

L'attrice statunitense si unisce dunque ad altri attori famosi come Dwayne "The Rock" Johnson, Will Smith e Jack Black su YouTube, che macinano ormai quotidianamente migliaia di follower quando sono lontani dal set.

