Videogiochi: Konami festeggia la vittoria dell'Italia in eFootball PES 2021

La vittoria dell' Italia contro l' Inghilterra nella finale di Euro 2020 è ancora caldissima: dopo aver rimontato al gol di Shaw con una rete di Bonucci , gli Azzurri si sono aggiudicati il Campionato Europeo ai rigori grazie a uno strepitoso Donnarumma . Per celebrare il successo della Nazionale, Konami ha condiviso sui social un post in cui il capitano Giorgio Chiellini alza la coppa nel videogame eFootball PES 2021 .

Il titolo sportivo realizzato dalla casa giapponese è stato il videogioco ufficiale degli Europei grazie al DLC gratuito Euro 2020: la software house ha voluto festeggiare il trionfo della Nazionale guidata da Roberto Mancini replicando virtualmente il momento in cui il difensore della Juve e capitano degli Azzurri ha alzato al cielo la coppa, arrivata 53 anni dopo l'ultimo trionfo italiano in Europa.

Nel breve video condiviso sui social si intravedono anche alcuni tra i protagonisti dell'inarrestabile cavalcata della nostra Nazionale, tra cui Lorenzo Insigne, Federico Chiesa e Leonardo Bonucci. Gustiamocelo insieme.

Il filmato celebrativo arriva nel giorno dell'annuncio di FIFA 22, il nuovo capitolo della saga "rivale" realizzata dai canadesi di EA Vancouver sotto l'egida di Electronic Arts. Il nuovo episodio, in uscita il 1 ottobre, vedrà nuovamente la star francese del PSG, Kylian Mbappé, come star di copertina, mentre a livello di novità si segnala l'arrivo di una nuova tecnologia chiamata HyperMotion che consentirà di realizzare animazioni realistiche per un'esperienza di gioco più intensa e coinvolgente.

