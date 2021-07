Electronic Arts toglie i veli da FIFA 22, Kylian Mbappé sarà ancora il testimonial

Il giorno dopo la vittoria dell'Italia a Euro 2020 , si continua a parlare di calcio anche nel mondo dei videogiochi: Electronic Arts ha approfittato dell'attenzione di tutto il mondo nei confronti della finalissima dell'Europeo per svelare i primi dettagli su FIFA 22 , nuovo capitolo della sua saga di simulatori calcistici che, ancora una volta, vedrà la star del PSG Kylian Mbappé come volto di copertina. Uscita prevista per il 1 ottobre su tutte le piattaforme.

Alla base della nuova edizione ci sarà la tecnologia HyperMotion, che ha consentito al team canadese di introdurre nuove caratteristiche come il Sistema di Cattura 11 vs 11 Avanzato e un algoritmo di machine learning che consentirà di restituire una simulazione realistica, fluida e reattiva: queste novità saranno disponibili solo per le console di nuova generazione PS5 e Xbox Series X/S e l'edizione in streaming su Google Stadia.

Fiore all'occhiello dell'intera produzione, HyperMotion ha permesso a EA Vancouver di integrare nell'esperienza di gioco il primo sistema di motion capture basato sulle movenze di 22 calciatori professionisti, capaci di giocare ad alta intensità per offrire un'esperienza ancora più coinvolgente. Abbinando questa tecnologia con l’algoritmo machine learning, il nuovo gioco di Electronic Arts è in grado di apprendere da oltre 8.7 milioni di fotogrammi di acquisizione avanzata delle partite al fine di realizzare nuove animazioni in tempo reale: il risultato è un sistema di movimento più organico e realistico che coinvolge tiri, passaggi e cross.

"FIFA 22 offre a milioni di fan in tutto il mondo la possibilità di praticare lo sport che amano in un modo che non ha precedenti", ha affermato Nick Wlodyka, responsabile del franchise calcistico. "Ogni giocatore sperimenta FIFA come preferisce, ma il gameplay in campo è la costante che unisce, e siamo entusiasti di poter offrire una profonda innovazione su questo fronte. HyperMotion eleva ulteriormente questo aspetto sulle piattaforme di nuova generazione e Stadia, e cambia completamente la percezione del gioco".

A comparire sulla copertina ci sarà ancora una volta Mbappé, che insieme a Ronaldo e Messi è uno dei pochi a essere stato scelto ripetutamente come testimonial del videogioco: sarà uno dei 17mila giocatori in oltre 700 squadre che sono incluse in FIFA 22, insieme a oltre 90 stadi e oltre 30 campionati su licenza. Il gioco di Electronic Arts includerà anche competizioni come UEFA Champions League, UEFA Europa League, la nuova UEFA Europa Conference League, e i maggiori campionati europei, come Premier League, Bundesliga e LaLiga Santander. Assente ancora una volta la Serie A TIM (esclusiva di PES 2022) mentre ci saranno la CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sudamericana.

A livello di modalità, Electronic Arts promette una rinnovata Modalità Carriera, oltre al ritorno di Volta Football, Pro Club e l'imprescindibile Ultimate Team. La software house promette un nuovo sistema che gestisce i portieri, un'esperienza Crea un Club ancora più ricco e una serie di innovazioni in modalità Volta Football, con cui gli sviluppatori vogliono rendere più spumeggiante il calcio di strada. Non mancherà, infine, FIFA Ultimate Team Heroes, modalità che intende celebrare le storie delle star più importanti e preferite dai fan.

