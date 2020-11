Videogiochi: Joe Biden ha una personale isola elettorale su Fortnite

Le elezioni presidenziali in Usa sono ormai imminenti. I due candidati sul ring delle votazioni, il presidente in carica Donald Trump e il suo avversario Joe Biden sono giunti allo scontro finale e agli sgoccioli della propria campagna elettorale. A proposito di Biden, numerosi sono stati i momenti in cui il candidato democratico ha mostrato di saper utilizzare bene i videogiochi per esaltare la sua immagine politica e di conoscere bene Fortnite : è infatti di poche ore fa la notizia di una sua isola personale sul battle-royale di Epic Games ,

L'isola è stata creata da Alliance Studios, che si autodefinisce "un gruppo di consulenza che si rivolge alle aziende che vogliono promuoversi nel settore dei videogiochi".

Christian Tom, direttore delle partnership digitali per la campagna di Biden e Kamala Harris (candidata alla vicepresidenza), ha raccontato al sito Mashable che l'idea dell'isola è nata per "incontrare persone ovunque siano, online e offline, coinvolgere i giocatori in modo concreto, accessibile e divertente, nonché per raggiungere e mobilitare gli elettori".

Il luogo, soprannominato Build Back Better With Biden (letteralmente "Ricostruisci meglio con Biden", in totale opposizione al suo avversario) include sfide, easter-egg sui candidati e informazioni sulle votazioni. I sei minigiochi si vertono infatti sui punti di discussione portati avanti nel corso della lunga campagna elettorale da duo Biden/Harris.



L'isola stessa è inoltre costellata di cartelli a tema Black Lives Matter. Sono presenti collegamenti a siti web per aiutare gli utenti a creare un proprio programma di voto, un seggio elettorale e una ricostruzione del quartier generale del partito democratico, dove un banner pop-up ringrazia i giocatori per aver mantenuto il distanziamento sociale, in ottemperanza alle leggi anti Covid-19.

Le sfide sono semplici e non molto articolate, ma potrebbero rivelarsi una buona opportunità per coloro quali vogliano spiegare in modo intuitivo ai propri figli tutto ciò che riguarda il sistema elettorale americano, presentare i candidati democratici e cosa rappresentano.

