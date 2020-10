Alexandria Ocasio-Cortez diventa streamer per un giorno e conquista i videogiocatori con una diretta da record

La scena politica negli Stati Uniti strizza sempre più l'occhio all'industria dei videogiochi : quando manca poco ormai alle prossime elezioni presidenziali, sono sempre più frequenti infatti i casi di politici statunitensi che tentano di avvicinarsi a un pubblico più giovane attraverso mezzi che potremmo definire "non-convenzionali" per gli standard delle campagne elettorali. D'altronde, è ormai noto che i giovani di oggi non guardano più la tv, e quale modo migliore di recapitare un messaggio se non sfruttando i mezzi a loro più vicini?

E così, dopo un Joe Biden che ha realizzato un'isola su Animal Crossing: New Horizons per giocare insieme ad altri appassionati del videogame di Nintendo, nelle scorse ore anche la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez ha manifestato un interesse nei confronti dei videogiochi, confidando sul suo account Twitter di voler giocare ad Among Us, uno dei fenomeni più popolari della scena videoludica attuale, per distrarsi un po' da tutto ciò che ruota attorno alle prossime elezioni.

La Ocasio-Cortez ha così cercato di organizzare un evento su Twitch, la piattaforma preferita dai giovani capace di attirare milioni di spettatori su base quotidiana, per cercare di sensibilizzare i giovani a votare alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti, previste per il mese di novembre.

Per la giovane politica non si tratta certo della prima volta in cui il servizio viene utilizzato per avvicinarsi a un pubblico più giovane e ampio: già lo scorso anno, infatti, la deputata aveva partecipato a un evento di beneficenza allo scopo di "aiutare transgender, non-binari e tutte le persone che hanno bisogno di supporto diretto". All'epoca, la partecipazione dell'esponente del partito democratico aveva permesso di raccogliere oltre 233mila sterline.

Dopo aver raccolto numerosi consensi e aver acquistato l'attrezzatura necessaria a giocare in diretta sulla piattaforma (di proprietà di Amazon), Alexandria Ocasio-Cortez ha così inaugurato un suo canale su Twitch e avviato una trasmissione in streaming, giocando insieme alla deputata Ilhan Omar e ad altri streamer come Pokimane, DrLupo, Myth, Maia, Jacksepticeye, MoistCr1TiKaL, Hasanabi e Disguised Toast.

Il bello, se vogliamo, che a livello di audience la Ocasio-Cortez ha letteralmente stracciato coloro che, teoricamente, di professione fanno proprio gli streamer.

Già, perché la prima trasmissione in diretta della deputata democratica su Twitch ha visto un picco di 430mila spettatori, un risultato da record che rende il suo evento il terzo più visto nella storia di Twitch, dietro soltanto alla partita in co-op di Ninja e il rapper Drake (600mila spettatori simultanei) e al ritorno di Shroud su Twitch (500mila spettatori simultanei).

In totale, si stima che la prima diretta di Alexandria Ocasio-Cortez sia stata vista da circa un milione di persone differenti, un bacino di utenti che difficilmente sarebbe stato raggiungibile attraverso altri mezzi: a conquistare i più giovani e gli appassionati di videogiochi è stata la naturalezza della deputata democratica e la sua effettiva passione per i videogiochi, mista a un genuino interesse nei confronti di un titolo molto bizzarro come Among Us, che ha dato vita a una serie di momenti particolarmente piacevoli, come potete notare dal video seguente.

Non resta che sperare che altri membri della scena politica possano seguire l'esempio di Alexandria Ocasio-Cortez e considerare in modo più significativo l'apporto che i videogiochi potrebbero avere anche in un contesto come quello delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti.

Di sicuro, per la giovane deputata, si prospettano altri eventi in diretta su un canale Twitch già amatissimo.

